Juliette (35) geweigerd in Efteling-attractie vanwege onderbeenamputatie

Een ritje in de Baron 1898 of een rondje in de zweefmolen: ondanks haar onderbeenprothese maakt Juliette Deijkers-Janssen (35) uit Tilburg geregeld een ritje in een Efteling-attractie. Ze keek dan ook vreemd op toen ze vorige week geweigerd werd in de nieuwe vrije val-attractie Hooghmoed. Ook voor haar 7-jarige zoontje was het even schrikken dat zijn stoere mama geweigerd werd vanwege haar amputatie. "Het was de eerste keer dat hij zoiets meemaakte", vertelt Juliette.

De Efteling kent geen geheimen voor haar. "We hebben lang een abonnement op de Efteling gehad. Ik kan zonder problemen in de zweefmolen en ik mag zelfs in de Baron 1898 als ik mijn beenprothese afdoe. Dat vind ik geen enkel probleem."

Juliette maakt wel vaker een ritje in een Efteling-attractie met haar beenprothese (foto: Juliette Deijkers-Janssen).

Door een afwijking aan haar voet zat Juliette lange tijd in een rolstoel. Toen haar voet en een deel van haar kuit anderhalf jaar geleden door een medische fout geamputeerd moesten worden, kreeg ze een onderbeenprothese. "Voor mij is dat een uitkomst, omdat ik nu veel mobieler ben."

"Het voelde als een soort walk of shame."

De Tilburgse is wedstrijdskydiver en werd in 2025 uitgeroepen tot Adaptive Atleet van het Jaar, omdat ze met haar beperking bijzondere sportprestaties heeft geleverd. Een ritje in de nieuwe Hooghmoed moest dus wel kunnen, dacht ze. "Er stond op het bord een doorgestreept pictogram van iemand met krukken. Ik las het zo, dat mensen die slecht ter been zijn niet in de attractie mogen, maar dat ben ik juist niet meer."

Samen met haar zoontje stond Juliette bijna een uur in de wachtrij, maar toen ze plaatsnamen in de attractie bleek het wachten voor niets. "Nog voor de controle van de beugels viel het oog van de medewerker op mijn prothese. Hij zei dat ik niet in de attractie mocht, ook niet als ik mijn prothese afdeed. Er is niet eens gevoeld aan de beugel of ik stevig genoeg vastzat." Juliette en haar zoontje verlieten de rij. "Het voelde als een soort walk of shame, maar ik hoorde gelukkig ook de verontwaardiging bij mensen in de rij. Mijn verbazing werd dus gedeeld. Ik ben nog naar de medewerkers toegegaan om te vragen waarom ik er niet in mocht, maar dat wisten ze niet precies."

"Mijn zoontje vroeg zich af of ik ook geweigerd was met een lange broek aan."

Eenmaal uit de rij zag ze wat voor impact het had op haar zoontje. "Het was de eerste keer dat hij zoiets meemaakte en hij was behoorlijk overstuur. Ik draag mijn prothese altijd zichtbaar en met trots, maar hij vroeg zich af of ik ook geweigerd was als ik een lange broek had gedragen. Dat was een confronterende vraag, want ik loop niet afwijkend. Als ik een lange broek had gedragen, had niemand iets aan mij gezien." De medewerkers neemt Juliette niets kwalijk: zij voeren het parkbeleid uit. Ze heeft de Efteling wel een mail gestuurd met de vraag waarom ze geweigerd werd. "Ik heb het er nog met een paar van mijn specialisten over gehad, maar we snappen niet waarom deze kinderattractie onveilig zou zijn voor mensen met een amputatie." De nieuwe toren in het park maakt een vrije val van ongeveer zes meter en is met begeleiding al toegankelijk voor kinderen vanaf negentig centimeter. "Mijn been is ondanks de amputatie langer dan dat van een kind van 90 centimeter. Mijn zoontje zat veel losser in de stoel dan ik."

Reactie Efteling De Efteling laat in een reactie weten het vervelend te vinden dat Juliette en haar zoontje dit zo hebben ervaren. "Voor Hooghmoed was op het moment van haar bezoek nog geen volledige richtlijn beschikbaar voor gasten met een amputatie of prothese. Daarom kregen onze medewerkers tijdelijk de instructie om deze gasten niet toe te laten", laat het attractiepark weten. Dat iemand met een prothese wel in de ene attractie kan en niet in de andere, komt volgens het park door de manier waarop een gast in stoel en beugel wordt gefixeerd tijdens de rit. Bij bepaalde beperkingen kan het zijn dat iemand niet op de voorgeschreven manier wordt vastgehouden wanneer de attractie in beweging is. De Efteling zegt te blijven zoeken naar manieren om, binnen de geldende veiligheidskaders, zoveel mogelijk mensen in de attracties te laten. Inmiddels heeft de fabrikant van de attractie aanvullende informatie gedeeld met het park. "Die verwerken we op dit moment, zodat onze medewerkers zo snel mogelijk beschikken over een aangescherpt en duidelijk overzicht van wat wél en niet mogelijk is." Wat precies de risico's zijn voor mensen met een amputatie of wat er wél kan, wil het park op dit moment niet delen.