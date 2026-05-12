Crossers verstoren het broedseizoen, boswachter Erik gaat achter ze aan

Motorcrossers scheurden maandagmiddag kriskras door de bossen van de Brabantse Wal, aan de rand van West-Brabant. Boswachter Erik de Jonge greep meteen in en ging de 'boshufters' achterna. "Het is mega-asociaal voor andere recreanten en superschadelijk voor de natuur", zegt hij.

Toevallig was De Jonge in de buurt toen een wandelaar melding maakte van de crossers. Samen met enkele collega's dook hij in de auto en zette hij de achtervolging in. Die was van korte duur: "Je geeft ze een teken dat ze moeten stoppen, maar dat negeren ze. Je gaat ze vervolgens niet door het hele bos achterna jakkeren. Die motoren zijn hartstikke snel." 'Kwetsbare soorten raken verstoord'

De boswachter is natuurlijk nooit blij met dit soort capriolen in de natuur, maar in deze tijd van het jaar al helemaal niet. Het is hartje broedseizoen en om het broeden 'te laten lukken' is rust cruciaal. "Het gevaar is dat kwetsbare soorten verstoord zijn en zich dit jaar niet meer voortplanten", zegt De Jonge. "Dat kun je echt met een minuutje crossen voor elkaar krijgen. Het is heel schadelijk"

Rust is ver te zoeken als ronkende motoren met hoge snelheid over heiden en stuifzand razen. "Daar broeden bijvoorbeeld nachtzwaluwen en boomleeuweriken. Beschermde soorten die op de grond broeden." Niet alleen vogels worden de dupe, maar ook bijvoorbeeld marters en vossen hebben last van de crossers wanneer zij jonkies groot moeten brengen. Volgens de boswachter is de Brabantse Wal, een beschermd Natura 2000 gebied, speciaal afgesloten om dieren meer rust te geven. "Daar stoppen we publiek geld in. En dan komen er een paar malloten met een motortje. Heel frustrerend." Onveilige situaties in het bos

Het crossen zorgt niet alleen voor schade in en aan de natuur, maar het zorgt ook voor onveilige situaties voor bezoekers. Tot ergernis van De Jonge: "Het is echt een groot probleem. Het gebeurt met vlagen, maar we hebben op de Brabantse Wal wekelijks wel plekken waar motorcrossers zijn." De Jonge probeert motorcrossers aan te spreken op hun gedrag. Naar eigen zeggen lukt dat regelmatig, maar afgelopen maandagmiddag dus niet. Daarom plaatse hij een filmpje van zijn dashcama op Instagram met de oproep of mensen de crossers herkennen. "Dan kunnen we met ze in gesprek. Want we willen dat dit stopt."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren