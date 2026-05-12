Frans Bauer verbaasd over actie Madame Tussauds: 'Dus ik ben gecremeerd?'

Een shock voor Frans Bauer. Zijn wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam bestaat niet meer. Het is vernietigd, zo bevestigt het museum aan Omroep Brabant. De zanger wist van niks. Het beeld van Frans Bauer werd in 1999 onthuld en was ruim vijftien jaar te zien.

"Ik ben eigenlijk een soort van gerecycled?" Frans Bauer moet keihard lachen, maar kan het niet geloven als hij van een verslaggever van Showbizztv België hoort dat hij niet meer te zien is in het Amsterdamse wassenbeeldenmuseum. "Het ergste is, ik was er zelf nog niet eens van op de hoogte." Madame Tussauds laat weten dat Bauer inderdaad niet is geïnformeerd over het verwijderen van het beeld. Een woordvoerder voegt eraan toe: "Voor de volledigheid: binnen Madame Tussauds worden beelden niet omgesmolten."

"Dus mijn beeld is gecremeerd, wil je zeggen?", reageert Bauer nog verbaasder. Hoe de beelden vernietigd worden, laat het museum in het midden. Bauer snapt de keuze van het museum. "Ik ben aan de ene kant ook wel blij, door de jaren heen verander je. Dit was natuurlijk een hele jonge Frans." De zanger weet nog precies wat hij dacht toen hij in 1999 voor het eerst de pop van zichzelf zag. "Ik was toen al geshockeerd want ze haalden dat hoofd uit een kistje, dus dat was een beetje een luguber gezicht."

"Dat wordt dan waarschijnlijk de as van het beeld."