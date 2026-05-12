Melding van jongerenoverlast eindigt met gewonde agent in Deurne

Een politieagent is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een scooterrijder op het Haageind in Deurne. De agent is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, zo meldt de politie.

De aanrijding gebeurde na een melding van overlast door jongeren. Wat er daarna precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

De scooterrijder is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De politie doet onderzoek op de plek van het ongeluk. Ook forensisch specialisten zijn ter plaatse om te helpen bij het onderzoek naar de toedracht.