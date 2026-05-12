Gedumpt hertje, goedkoop bier en Tiësto krijgt geld: dit gebeurde vandaag

Van een gedumpt hertje dat bij een kudde runderen loopt tot DJ Tiësto die miljoenen krijgt van een advocatenkantoor na verkeerd fiscaal advies. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Een damhertje dat rondloopt tussen wilde runderen in natuurgebied Herperduin bij Oss lijkt schattig, maar de situatie is zorgwekkend. Het jong mannetje is waarschijnlijk illegaal gedumpt door een eigenaar die het dier niet wilde slachten. Damherten horen niet thuis in dit gebied en het hertje heeft weinig overlevingskans. De beheerders van Natuurgebied de Maashorst overwegen het dier af te schieten als er geen andere oplossing komt. Lees hier het hele verhaal.

Er is ook nog entertainmentnieuws. Het KOZ-festival in Deurne gaat bewust tegen de festivaltrend in met een muntje voor nog geen twee euro. Het driedaagse festival wordt gerund door driehonderd vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk, waardoor de prijzen laag kunnen blijven. Tickets kosten 25 euro en een biertje kost 1,99 euro, terwijl je op andere festivals al snel 3 tot 4 euro betaalt. Het festival trekt vijftienduizend bezoekers en lijkt ook dit jaar weer uitverkocht te raken. Check het hier.

Romano Misiedjan uit Waalwijk verloor vorig jaar zijn twaalfjarige zoon Delivio, bekend van GTST, aan lymfeklierkanker. De vader wil laten zien hoe hij zichzelf heeft teruggevonden na dit enorme verlies en werkt daarom aan een documentaire. Door structuur aan te brengen in zijn leven, te sporten en te lezen over mindset vond hij langzaam de kracht om door te gaan. Met zijn verhaal wil hij anderen inspireren die ook te maken krijgen met verlies. Lees zijn verhaal hier.

Dan naar Sambeek. Lars Nabbe maakte zondag onder luid applaus zijn rentree op het voetbalveld, ruim zeven maanden nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens een wedstrijd. De 24-jarige oud-jeugdspeler van VVV-Venlo lag veertig uur in coma en kreeg na hersteloperaties een inwendige defibrillator. Na maandenlang revalideren op Papendal speelde hij een kwartier mee tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Voor zijn familie en vrienden was het een spannend moment om weer te komen kijken. Hier lees je hun verhaal.

Tot slot. DJ Tiësto krijgt 17 miljoen euro van het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig na verkeerd fiscaal advies. Het gerechtshof in Amsterdam gaf de Bredase dj dinsdag in hoger beroep gelijk, nadat het kantoor hem in 2012 onjuist had voorgelicht over zijn belastingaangifte in de Verenigde Staten. Door het verkeerde advies moest Verwest later alsnog extra belasting en een boete betalen aan de Amerikaanse belastingdienst. Lees hier zijn verhaal.