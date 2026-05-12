Arrestatieteam valt woning binnen in Tilburg, man geblinddoekt meegenomen

Een zwaarbewapend arrestatieteam heeft dinsdag aan het begin van de avond een inval gedaan in een woning aan het Prinsessenhof in Tilburg. Daarbij is een man aangehouden.

Het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies, de DSI, beukte de deur van de woning in en ging naar binnen. De aangehouden man werd daarna geblinddoekt afgevoerd.

Voor de woning stonden twee kleine kinderfietsen. Of er op het moment van de inval kinderen in de woning waren, is niet bekend.

360-gradencamera

Na de inval kwamen meerdere rechercheurs ter plaatse om onderzoek te doen in de woning. Een rechercheur kwam vermomd met een bivakmuts en pet aan en ging met een koffer naar binnen. Later kwamen nog meer rechercheurs, onder wie agenten die een 360-gradencamera opbouwden voor onderzoek in het huis.

De inval trok veel bekijks in de buurt. Verschillende bewoners kwamen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

De politie kan op dit moment niet meer zeggen dan dat de inval onderdeel is van een lopend onderzoek.