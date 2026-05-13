Docent Daan bezorgd over trend van mannelijkheid en onderdanige vrouwen

De zogenoemde 'manosfeer' zorgt voor problemen in de klaslokalen. Het gaat dan om denkbeelden over dominante mannen en onderdanige vrouwen. Volgens de Eindhovense docent Daan Krahmer is er steeds meer sprake van spanningen en onbegrip tussen jongens en meisjes.

"Opeens viezig kijken, gaan smiespelen en nare reacties geven", merkt Krahmer als hij in zijn geschiedenislessen praat over het onderwerp de 'tweede feministische golf', dat gaat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het is een onderwerp dat sinds corona in zijn lessen steeds meer is gaan leven, vooral onder zijn mannelijke leerlingen. Onbegrip tussen jongens en meiden

De manosfeer dringt steeds vaker de klaslokalen van middelbare scholen binnen, blijkt uit recent onderzoek van Stichting School en Veiligheid, waarbij docenten zijn bevraagd. Jongens lijken redelijk tot sterk beïnvloed door online ideeën over mannelijkheid. En dat leidt onder meer tot tot pestgedrag, verbale agressie en onbegrip tussen jongens en meiden, zo staat in het onderzoek. Docenten denken dat jongens worden beïnvloed door wat ze zien online. Zo deelt de Amerikaans-Britse influencer en voormalig kickbokser Andrew Tate foto's en video's op sociale media over traditionele opvattingen, status, fitness en geld.

De 17-jarige Joost uit Tilburg ziet de filmpjes dagelijks voorbijkomen. "In het begin schrok ik wel van de heftigheid en hoe ze over vrouwen praten en denken", zegt hij. De tiener moet toegeven dat de video's 'bijna gewoon zijn geworden'. Maar Joost zegt zelf niet achter die video's te staan. Hij vindt ze een heel ouderwets beeld geven. In de klas merkt hij wel dat sommige jongens wat 'heftiger' reageren op meisjes en leraressen. "Alsof ze niks meer mogen zeggen en geen mening mogen hebben." 'Zoon moet hetero zijn'

Docent Krahmer ziet het geschetste beeld terug bij zijn leerlingen van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Soms hoort hij er even niks over en dan ineens wel vier keer per week. "Een jongen zei laatst in de klas dat hij later zeker een zoon wilde en dat die hetero moet zijn. Daar gingen de meiden toen best heftig op in. Toen bleek dat hij die opvattingen had uit de manosfeer." Daarnaast valt hem bijvoorbeeld op dat leerlingen profielwerkstukken schrijven over onderwerpen als 'het kweken van spieren' of 'tradwives', vrouwen die bewust kiezen voor een leven als huisvrouw. "Ik zie ook wel als meiden stress hebben omdat ze dan nadenken of ze een rijke man moeten zoeken en een tradwive moeten worden." Krahmer wil in zijn geschiedenis- en maatschappijleerlessen vooral het gesprek aangaan en meerdere kanten laten zien. Hij ziet ook dat klassikale gesprekken over de manosfeer soms botsen tussen de jongens en meiden. "Maar ik zie vaak dat mensen uit schaamte hun mond houden. Dat ze dingen inslikken. En dat is zonde."