Auto vliegt van de weg op A58 bij Moergestel, bestuurder zwaargewond

Vandaag om 05:32 • Aangepast vandaag om 09:20
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A58 bij Moergestel. Hij reed richting Eindhoven toen hij de controle over zijn auto verloor. De bestuurder schoot van de weg en vloog met zijn auto over een zandpad. De auto ramde een hek en boom en kwam honderden meters verderop op zijn zijkant terecht.

De brandweer heeft de man uit zijn auto bevrijd. Hij raakte zwaargewond. Er landde een traumahelikopter op de snelweg voor medische assistentie.

Door het ongeluk was de weg dinsdagnacht even helemaal dicht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.

