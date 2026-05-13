Vroege en extra drukke avondspits verwacht door hemelvaartweekend

De ANWB verwacht woensdag een extra drukke avondspits, die ook nog eens eerder op gang komt dan gewoonlijk. Dat komt doordat veel mensen een paar vrije dagen hebben en er vaak ook op uittrekken in het hemelvaartweekend. "De regen helpt daarbij ook niet mee", vertelt Bianca Damink van de ANWB.

De ANWB, die in de filetellingen ook de N-wegen meeneemt, meldde vorig jaar op de woensdag voor Hemelvaart op het hoogtepunt van de drukte ruim duizend kilometer file. En Rijkswaterstaat Verkeersinformatie zag vorig jaar op de dag voor Hemelvaartsdag de drukste woensdagavondspits van het jaar.

"We verwachten dat het vandaag redelijk vroeg in de middag al drukker wordt", zegt Damink woensdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Onder meer richting de Veluwe, Arnhem en Nijmegen en op de A2 tussen Utrecht en Brabant moet je zeker rekening houden met de nodige vertraging."

Buitenland

Ook op de routes naar het buitenland wordt vertraging verwacht. Bij de grensovergangen met Duitsland zijn controles en in heel Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden.

Dat laatste is in Nederland ook het geval. Zo is dit weekend de A27 richting Breda tussen Gorinchem en Industrieterrein Avelingen en tussen Hank en knooppunt Hooipolder dicht vanwege werkzaamheden. "Kijk dus even naar verkeersinformatie voordat je vertrekt", adviseert Damink.