Brandweer bevrijdt ree uit benarde positie, dier kon geen kant meer op

Een ree in Vught is woensdagochtend vast komen te zitten in een hek bij de Vughtse Heide. Een oplettende wandelaar zag het dier en schakelde de hulpdiensten in. De brandweer kwam en wist de ree te bevrijden.

Redactie Geschreven door

De ree kon geen kant op, vastzittend in het hek aan de Lunettenlaan. Toen het dier bevrijd was, werd duidelijk dat het lichte verwondingen heeft opgelopen. Toch kon het dier worden vrijgelaten in de natuur.