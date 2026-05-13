Man (65) in coma na botsing, vrouw en dochter in één klap mantelzorger

Een aanrijding in Sambeek vorig jaar bleek grote gevolgen te hebben. Nadat een man van 64 op de fiets werd aangereden door een automobilist werd zijn echtgenote van de ene op de andere dag mantelzorger. De 23-jarige automobilist hoorde woensdag in de rechtbank in Den Bosch 120 uur taakstraf eisen.

De man die werd aangereden, hij is inmiddels 65, had breuken in zijn gezicht, een gebroken stuitbeen en dertien gebroken ribben. Maar het ergste was nog het hersenletsel dat hij opliep bij de botsing. De man raakte in coma en voor zijn leven werd gevreesd. Hij kwam wel weer bij, maar toen bleek dat hij nooit meer dezelfde zal worden.

Zowel het korte- als het langetermijngeheugen zijn aangetast door de klap op de weg en zijn vrouw en dochter zijn nu mantelzorger. Ze vertelden aan de rechters dat hun toekomst totaal veranderd is door het ongeluk. Nieuwe plannen maken is niet meer mogelijk, maar ook bijvoorbeeld oude herinneringen ophalen gaat niet meer. Hun man en vader kan niet meer zelfstandig functioneren en heeft hun hulp dagelijks nodig en dat net voor hij met pensioen zou gaan.

De 23-jarige automobilist was duidelijk onder de indruk van de verhalen van de familie. Ongemakkelijk draaide hij op zijn stoel vooraan in de rechtszaal en af en toe keek hij om naar de getroffen familie alsof hij contact wilde zoeken. Hij had duidelijk spijt, maar kon dat moeilijk onder woorden brengen. Opvallend genoeg reikte de dochter van de man hem de hand door ook hem sterkte te wensen met het verwerken van wat er is gebeurd.