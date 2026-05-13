Pittige onweersbuien op komst tijdens Hemelvaartweekend

Wie hoopt op een zonnige Hemelvaart, komt bedrogen uit. Het wordt een wisselvallig weekend met soms pittige onweersbuien, hagel en temperaturen die fors onder het seizoensgemiddelde liggen. "Het is niet best", verzucht weerman Berend van Straaten van Weerplaza.

De wisselvalligheid begint al op woensdagavond met buien door de hele provincie. "Daar kunnen ook wat pittige exemplaren tussen zitten met onweer en hagel", zegt de weerman.

Ook op Hemelvaartsdag trekken er flink wat buien over Brabant. Toch zijn er droge momenten waarin de zon zich laat zien en de temperatuur kan oplopen tot een graad of elf à twaalf. "Een stuk frisser dan de gemiddelde achttien graden die normaal zijn voor de tijd van het jaar."

Vrijdagnacht kan het kwik zelfs dalen tot een graad of twee, door het heldere weer en de weinige wind. "Het is een stuk kouder dan normaal voor deze tijd van het jaar, door een noordwestelijke luchtstroom vanuit het poolgebied."

Goed nieuws voor de koukleumen: vanaf zondag draait de wind naar het zuiden. "Daardoor loopt de temperatuur volgende week verder op. Ik sluit niet uit dat we zomerse waarden boven de twintig graden gaan halen. Het wordt ook volop zonnig in de loop van de week."