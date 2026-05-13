Wereldkampioen Jan (63) verklapt zijn gouden tip voor sjoelers

Sjoelen is voor de familie Oostenbrink meer dan een leuk tijdverdrijf. Jan Oostenbrink (63) is regerend wereldkampioen en hoopt zijn titel deze week in Drenthe te prolongeren. De Veldhovenaar heeft ook een gouden tip voor iedereen die weleens achter een sjoelbak staat: "De zijkanten zijn het makkelijkst, die moet je bewaren tot het laatst."

De liefde voor de sport kreeg Jan mee van zijn vader, die in 1978 Sjoelvereniging De Kemphanen oprichtte. Jan, die nu voorzitter is, stond al op jonge leeftijd achter de sjoelbak. "Ik doe al zeker vijftig jaar mee aan wedstrijden. Toen ik jong was, was ik al vrij goed. Bij mijn eerste wedstrijd eindigde ik als tweede. Ik ben nooit meer gestopt met deze sport", zegt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen. Ook zijn broer Siem werd verliefd op de sport en pakte vier wereldtitels. In 2024 stonden de broers tegenover elkaar in de WK-finale in het Franse Straatsburg. Jan veroverde in die bijzondere eindstrijd zijn eerste wereldtitel. Deze week hoopt hij opnieuw op mondiaal succes: vanaf woensdag eerst met het Nederlands team, daarna individueel. Ook Sjors, de zoon van Jan, doet mee aan het WK in eigen land.

"Ik wil bovenaan eindigen, maar je weet nooit hoe een toernooi verloopt", zegt Oostenbrink. "De top acht moet zeker lukken, de vorm is goed. Er zijn in totaal zo'n twaalf kandidaten die kans maken op goud. De meesten komen uit Nederland, maar ook uit Zweden en Duitsland." Op Landgoed Zwartemeer in Drenthe speelt Oostenbrink in het individuele toernooi eerst een voorronde van twintig beurten, waarna de beste 128 doorgaan. "Je speelt in de knock-outfase man tegen man. Eerst de nummer 1 tegen de nummer 128, en uiteindelijk blijven de sterkste spelers over." Om de top te halen, staat de Veldhovenaar flink wat uren achter de sjoelbak. Maar trainen alleen is niet genoeg. Omgaan met de spanning leerde hij vooral tijdens wedstrijden. In de wereldtop draait het om details, het niveau is niet te vergelijken met een potje tussen recreanten.

En wie kan beginners beter een tip geven dan de wereldkampioen zelf? "Ga in het begin voor de middelste vakken. Het kan zijn dat de stenen zich ophopen voor de opening. Dan is het belangrijk om ze zo te schuiven dat je de opening weer vrijmaakt. Met de zijkanten kun je het beste eindigen."