Wapens, drugs en 4000 euro cash gevonden in Hooge Mierde, man (19) vast

Een 19-jarige man uit Hooge Mierde is dinsdag opgepakt nadat de politie bij hem thuis twee geweren, onderdelen van een vuurwapen, een flinke hoeveelheid drugs, illegaal vuurwerk en 4000 euro aan contant geld vond. De inval was onderdeel van een landelijke actiedag tegen alarmpistolen.

De politie Oost-Brabant bezocht voor die actiedag zes locaties waar mogelijk alarmpistolen zouden liggen. In Cuijk, Bladel, Gemert en Laarbeek werd niets aangetroffen. In een woning in Eindhoven nam de politie twee alarmpistolen in beslag.