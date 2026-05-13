Wapens, drugs en 4000 euro cash gevonden in Hooge Mierde, man (19) vast

Vandaag om 12:44 • Aangepast vandaag om 13:11
Archieffoto: Karin Kamp
Een 19-jarige man uit Hooge Mierde is dinsdag opgepakt nadat de politie bij hem thuis twee geweren, onderdelen van een vuurwapen, een flinke hoeveelheid drugs, illegaal vuurwerk en 4000 euro aan contant geld vond. De inval was onderdeel van een landelijke actiedag tegen alarmpistolen.

De politie Oost-Brabant bezocht voor die actiedag zes locaties waar mogelijk alarmpistolen zouden liggen. In Cuijk, Bladel, Gemert en Laarbeek werd niets aangetroffen. In een woning in Eindhoven nam de politie twee alarmpistolen in beslag.

Blokken hasj
In Hooge Mierde troffen agenten geen alarmpistool aan, maar wel twee echte geweren en onderdelen van een vuurwapen. Daarnaast vonden ze een aanzienlijke hoeveelheid drugs: enkele blokken hasj, vermoedelijk MDMA, cocaïne en honderden grammen ketamine. Ook werden cobra's, zwaar illegaal vuurwerk, en 4000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De 19-jarige bewoner is aangehouden en zit vast voor verhoor.

