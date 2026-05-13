Moskee na nieuwe bekladding: 'Dader had ook in gesprek kunnen gaan'

De El Feth-moskee in Bergen op Zoom is opnieuw beklad met discriminerende graffiti. Het incident heeft veel losgemaakt in de moslimgemeenschap, zegt voorzitter Imran El Fadili. "Je bezoekt de moskee voor heel andere doeleinden. Als je dan aankomt en geconfronteerd wordt met dit soort acties, dan doet dat pijn."

Samenleving verhard El Fadili wijst op de overeenkomsten tussen de twee incidenten. "Op dezelfde plekken is de graffiti aangebracht." Voor sommige bezoekers zorgt dat voor onrust. "Boosheid, frustratie, maar ook gevoelens van onveiligheid gaan dan door je heen."

Het incident van afgelopen weekend brengt bezoekers van de moskee terug naar januari. Ook toen werden Davidsterren geklad op de moskee en op de islamitische basisschool El Feth. "Het was echt even schrikken, want het is nooit leuk om naar de moskee te gaan en bekladding te zien die bedoeld is om angst op te wekken", vertelt El Fadili.

Voor veel moslims in de gemeente Bergen op Zoom is de El Feth-moskee meer dan een gebedshuis. "De betekenis van de moskee gaat veel breder dan dat. Hij heeft een belangrijke sociale en verbindende functie. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten", legt El Fadili uit aan Zuidwest Update . Juist daarom vindt hij het belangrijk dat deze zaak wordt opgelost.

Volgens hem ervaren moslims in Bergen op Zoom dat de samenleving is verhard en dat de islam wordt geproblematiseerd. "Acties als deze dragen bij aan die ervaring." Bekladdingen en andere vormen van discriminatie mogen niet worden geaccepteerd, vindt hij. "Het komt wel heel dichtbij nu. Voor dit soort acties wil je geen ruimte laten."

Extra waakzaam

Het raakt de voorzitter dat zo'n belangrijke plek voor zijn gemeenschap opnieuw is getroffen. "Het is echt niet zo dat er nu massale paniek is. Maar we zijn wel extra waakzaam, zeker omdat het al eerder is gebeurd." Bezoekers blijven gewoon komen. "Tegelijkertijd moeten we niet blind zijn voor wat er is gebeurd."

De moskee voelt zich serieus genomen door de politie en de gemeente. Sinds de eerste bekladding rijdt handhaving vaker rond het gebouw. "Er is ook actief aan ons gevraagd hoe het gaat, dat wordt enorm gewaardeerd." Afgelopen zaterdag kwam de gemeente langs om steun te betuigen. "Dat doet ons natuurlijk erg goed."

Signaal

Volgens El Fadili is blijvende aandacht voor het opsporen van de dader belangrijk. "Ook om het signaal af te geven dat er voor dit soort acties geen ruimte is." Daarnaast vindt hij het van groot belang dat mensen de zaak serieus nemen.

El Fadili ziet dat er veel wordt gediscrimineerd in Nederland. Hij zou graag een kop koffie drinken met de dader. "Deze meneer heeft een bepaald signaal willen afgeven. Hij zit met een bepaald gevoel of misschien een bepaalde angst. Hij heeft dat nu op deze manier kenbaar gemaakt, maar hij had ook in gesprek kunnen gaan."

Voor de dader heeft hij een boodschap: "Mocht je in de toekomst met angsten of gevoelens zitten, meld je gewoon. Dan kunnen we in gesprek en van elkaar leren." Dat neemt niet weg dat de dader gestraft moet worden, benadrukt hij. "Deze actie was absoluut verkeerd. Het is goed als daar een passende straf bij komt."