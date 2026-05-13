Geen azc in Sint-Michielsgestel: coalitie kiest voor opvang in drie dorpen

De coalitie in Sint-Michielsgestel is rond. SMG en PPA zijn het eens over de koers voor de komende vier jaar en nemen een opvallende beslissing over de opvang van asielzoekers: er komt geen azc, maar kleinschalige opvang verspreid over de dorpen - met minder plekken dan de Spreidingswet voorschrijft.

Met het bestuursakkoord 'Dichtbij en Daadkrachtig' en de voorgedragen wethouders is Sint-Michielsgestel klaar voor een nieuwe bestuursperiode. Het college wil de asielopvang op 'de Gestelse manier' aanpakken en samen met inwoners bepalen wat haalbaar is, meldt Dtv Nieuws .

"Er komt geen grootschalige opvang in de vorm van een azc", staat in het akkoord. "We kiezen voor spreiding over de dorpen, één locatie per dorp en kleinschalige opvang." Dat komt neer op drie locaties met maximaal dertig plekken. Volgens de Spreidingswet zou de gemeente 177 plekken moeten aanbieden. Daar wil het college niet aan voldoen en het kiest voor aanzienlijk minder opvangplekken.

Woningbouw en verenigingsleven

Verder wil het nieuwe college zich inzetten voor meer woningbouw en het versoepelen van de regels rondom woningsplitsing en mantelwonen. Het streven is 1200 nieuwe woningen te realiseren in 2030.

Ook het verenigingsleven moet een impuls krijgen, vindt het college. Daarom gaat het aan de slag met zwembad Zegenwerp, huisvesting voor Scouting Berlicum, nieuwbouw voor sporthal De Run en de renovatie van sporthal Theereheide. Bovendien moeten vrijwilligersorganisaties worden vrijgesteld van kosten bij evenementen.

College gaat snel aan de slag

Het nieuwe college wordt op 20 mei geïnstalleerd. Dan gaan de wethouders Kirk den Otter en Femke Klomp-Pullens (SMG) samen met Peter Raaijmakers en René Smits (PPA) aan de slag.