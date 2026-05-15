Franse prent over ambacht van het drukken: bijzondere vondst bij kringloop

Een bijzondere Franse prent over het ambacht van het drukken is gevonden bij La Poubelle. De afbeelding laat een drukker aan het werk zien en blijkt, na wat speurwerk, afkomstig uit de eerste helft van de vorige eeuw. “We dachten eerst dat de tekst een echtheidscertificaat was, maar dat bleek heel anders te zitten”, vertelt Karin Braam van de Tilburgse kringloopwinkel.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De prent werd gevonden door een medewerker die nieuwsgierig werd naar de bijbehorende Franse tekst. “Hij spreekt geen Frans en heeft de tekst via internet vertaald. Toen bleek dat de tekst niet over echtheid ging, maar over het drukproces en de waardering voor traditionele druktechnieken.”

Foto: Gijs Franken / La Poubelle.

Tussen 1937 en 1946

De vondst leidde tot verder speurwerk. Onder de tekst staat de naam van Renée Moutard-Uldry, dat hielp bij het dateren van de prent. “Daardoor konden we de prent plaatsen tussen 1937 en 1946”, legt Karin uit. De kunstenares was verbonden aan de groep Le Rectangle (1937–1946), waarna Le Groupe des XV ontstond, zonder haar als lid.

De tekst bij de prent bevat kritiek op modernere druktechnieken, die volgens de schrijver te weinig respect tonen voor het traditionele vak. De prent verwijst naar Saint Jean Porte Latine, een heilige die later ook beschermheilige werd van drukkers en typografen, en toont een drukker aan het werk. “Het gaat echt over het vak zelf. Dat blijkt ook uit de voorstelling.” Voor de liefhebber

Volgens Karin is dit geen item dat iedereen zomaar meeneemt. “Dit is echt iets voor iemand met interesse in drukwerk. Misschien iemand die in een drukkerij heeft gewerkt of gewoon interesse heeft voor die wereld. Er moet echt een liefhebber voor komen. Het is niet iets wat je even snel meepakt.”

Foto: Gijs Franken / La Poubelle.

Juist dat specialistische karakter maakt het volgens haar een echte kringloopparel. “Het vertelt een verhaal en heeft een duidelijke link met een ambacht. Dat maakt het bijzonder.” Over de waarde van de prent bestaat nog wat onzekerheid. “We hebben er zelf ook over nagedacht, maar het blijft lastig om te bepalen wat de waarde ervan is.”