Deel A59 afgesloten, politie zoekt telefoon van mishandelde vrouw

De politie zocht woensdag op de A59 bij Nieuwkuijk naar de telefoon van een vrouw die eind maart zwaar mishandeld werd aangetroffen langs de A12 bij Maarsbergen. Vermoedelijk is het toestel, een Samsung Galaxy A53, vanuit een rijdende auto uit het raam gegooid.

Voor de zoekactie werd in de richting van Den Bosch eerst de rechterrijstrook afgesloten tussen Waalwijk-Centrum en Nieuwkuijk. Later werd in de middenberm gezocht en werden in beide richtingen de linker rijstroken afgesloten.

Vrouw mishandeld langs A12 achtergelaten

Op 30 maart werd in de vroege ochtend op de A12 bij Maarsbergen een 38-jarige vrouw gevonden. Zij had letsel in haar gezicht en was kort daarvoor als vermist opgegeven. Twee dagen later, op 1 april, hield de politie een 52-jarige man aan. Volgens de vrouw zelf werd zij in een auto mishandeld en vervolgens langs de A12 achtergelaten.

De politie hoopt dat de telefoon meer duidelijkheid kan geven over wat er die nacht is gebeurd en welke route de auto heeft gereden.