Rucphen krijgt mogelijk eerste PVV-wethouder: 'We willen meedoen'

Wesley Tack uit Rucphen wordt mogelijk een van de eerste PVV-wethouders van Nederland. Woensdagavond presenteerde de aanstaande lokale coalitie in Rucphen haar beoogde wethouders. De PVV ging om tafel met De Rucphense Volkspartij en het CDA. "We willen heel graag meedoen", zegt Tack.

Zelfs met het CDA? De partij werkte in 2010 landelijk samen met de PVV en brandde zich daar destijds aan. Het landelijke CDA adviseert lokale afdelingen om niet samen met de PVV te besturen, maar laat de uiteindelijke keuze aan de lokale afdelingen. "Hun koers wijkt echt niet zoveel van de onze af", zegt Tack over het Rucphense CDA. Onder het coalitieakkoord staat ook de handtekening van de christendemocraten.

Rechtse raad Ook dat is geslaagd, vindt Tack. Daarbij speelt mee dat de Rucphense raad vrijwel volledig uit rechtse en uiterst rechtse partijen bestaat. De PvdA vult de enige linkse zetel. "Dan gaat het inderdaad makkelijker. Als je de meeste programma's naast elkaar legt, liggen we vrijwel op één lijn."

Volgens Tack verliepen de onderhandelingen gemoedelijk. "We zijn te spreken over de manier waarop we te werk zijn gegaan", vertelt hij. "We hadden vooraf als hele raad afgesproken hoe we het proces zouden invullen, ongeacht de winnaar." Dat betekende: een formateur van buiten aanstellen en alle partijen gelijkwaardig behandelen. "In onze ogen is dat gelukt. We wilden daarnaast in onze coalitieplannen rekening houden met andere partijen."

'Aan de juiste kant van de tafel'

Meebesturen, daar was het de Rucphense PVV om te doen. Maanden voor de verkiezingen bespraken de kandidaat-raadsleden al hoe een coalitiedeelname eruit zou kunnen zien. Rucphen geldt als een van de sterkste PVV-gemeenten van Nederland. De grootste partij werd de radicaal-rechtse PVV deze keer niet, maar een plek aan de bestuurstafel lijkt er nu toch te komen.

"Het was belangrijk voor ons dat onze kandidaat-wethouder de dorpen goed kent, uit de gemeente komt en ook bekend is met de gemeenteraad", vertelt Tack, die al acht jaar actief is voor de PVV, waarvan vier jaar als raadslid. "Ik voldoe aan al die criteria en mijn collega's vonden mij ook geschikt."

Als Tack inderdaad door de gemeenteraad wordt benoemd, lijkt hij een van de eerste PVV-wethouders van Nederland te worden. "Iets betekenen voor je gemeente, dat kan het beste als je aan tafel zit", zegt Tack. "En als je aan de juiste kant van die tafel zit nog beter", doelend op de coalitie.

Mildere toon?

Hoe gaat dat dan straks, als wethouder namens de PVV? Slaat Tack een mildere toon aan dan in het die in het verkiezingsprogramma, waarin onder meer staat dat de partij 'massa-immigratie' wil 'stoppen' en 'vermijden'? Ook pleit de Rucphense PVV voor grenscontroles, al is het niet aan gemeenten om die in te voeren. Verder moeten migranten volgens het programma 'voldoen aan strikte voorwaarden om toegang te krijgen tot de zorg'.

Over de inhoud van het akkoord houdt Tack de kaken stijf op elkaar. "Dat gaan we eerst uitgebreid met de raad bespreken." Ook de vraag wat hij zou doen als hij als wethouder te maken krijgt met gedwongen opvang van asielzoekers via de Spreidingswet, wil hij niet beantwoorden. "Ik wil nu niet in als-dan-scenario's gaan denken."

Wel wil hij kwijt dat 'een wethouder zich niet anders moet gedragen dan zijn partijprogramma'. Dat zullen alle nieuwe wethouders in Rucphen doen, ook de PVV, aldus Tack.