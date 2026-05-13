Deze PSV'ers maken kans op titel Speler van het Jaar

PSV'ers Ismael Saibari en Joey Veerman maken kans te worden verkozen tot Speler van het Jaar van de Eredivisie. Bij de vrouwen zijn onder meer PSV-speelsters Sisca Folkertsma en Liz Rijsbergen genomineerd.

Saibari behoorde ook vorig jaar tot de genomineerden, toen ging de titel Naar Sem Steijn. Naast Saibari en Veerman, die met PSV voor het derde jaar op rij kampioen werden, zijn ook Tjaronn Chery (NEC), Mika Godts (Ajax) en Jacob Trenskow (sc Heerenveen) genomineerd.

Twee PSV-speelsters genomineerd

Bij de vrouwen maken twee speelsters van landskampioen PSV kans om te worden verkozen tot beste speelster: Sisca Folkertsma en Liz Rijsbergen. Zij hebben concurrentie van Mao Itamura (Feyenoord), Danique Noordman (Ajax) en Jill Roord (FC Twente).

De genomineerden zijn gekozen door de aanvoerders van de Eredivisieclubs, in samenwerking met spelersvakbond VVCS. De aanvoerders kiezen ook de uiteindelijke winnaars. De prijzen worden uitgereikt op 25 mei tijdens een awardshow.