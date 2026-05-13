Drugsdealer gepakt die klanten probeerde binnen te hengelen met sms'sjes

Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 15:11
Bij een inval werden zakjes cocaïne en ketamine gevonden (foto: Politie Basisteam Maasland).
Een drugsdealer die in Oss dagelijks zijn klanten probeerde binnen te hengelen door het sturen van een sms-bom is vorige week opgepakt. Ook twee andere verdachten zijn opgepakt, omdat ze de handel van de drugsdealer faciliteerden.

De politie kreeg een anonieme melding uit een wijk in Oss waar bewoners veel overlast hadden door drugscriminaliteit. Na onderzoek bleek de drugsdealer dagelijks zijn 'drugswinkel' te openen met een uitnodigende sms naar potentiële klanten, waarin alle drugs uitvoerig werden aangeprijsd.

Coke en ketamine
Nadat de werkwijze een tijdje in de gaten werd gehouden, pakte een specialistische eenheid van de politie de drugsdealer vorige week op. Dat gebeurde in een huis aan de Jakob Goldsmidstraat.

In een ander huis in Oss werden bij een inval verschillende soorten drugs gevonden. Op foto's die de politie Maasland deelt zijn zakjes cocaïne en ketamine te zien.

Ook werden er meerdere telefoons en een geldbedrag in beslag genomen. De politie hield in totaal drie verdachten aan voor het in bezit hebben van drugs en het vervaardigen of verkopen van verdovende middelen.

Drie personen zijn aangehouden (foto: Politie Basisteam Maasland).
