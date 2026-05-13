Marcel slaapt soms in hotel om te vluchten voor mysterieuze bromtoon

Iedere keer als Marcel Brinkman thuiskomt, hoort hij het: een laag brommend geluid. Ook onze verslaggever hoort het als hij bij hem op bezoek is in de wijk Maaspoort in Den Bosch. Het geluid beïnvloedt het leven van Marcel al jaren, zo erg dat hij overweegt te verhuizen. Eerdere onderzoeken naar de oorsprong van het geluid leverden niets op.

Het laagfrequente geluid dat Marcel elke dag hoort, zit hem hoog. In 2020 begon het probleem en sindsdien heeft hij er last van. Hij houdt van dansen en dacht eerst dat het gebrom daarmee te maken had. Dat hij een gehoorbeschadiging had opgelopen van de muziek bijvoorbeeld. Maar al snel bleek dat ook mensen in onder andere Bokhoven, Engelen en Rosmalen er last van hadden. Uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2019 bleek dat 3,2 procent van de Nederlandse bevolking ernstige hinder ervaart van laagfrequent geluid, zoals het geluid dat Marcel hoort. Als Marcel woensdagochtend in zijn woonkamer klaarzit voor het interview met Omroep Brabant, pikt de camera een ongewoon geluid op. De cameraman hoort een lage bromtoon die ook met het blote oor te horen is. Marcel bevestigt dat dit het geluid is waar het allemaal om draait: "Het klinkt alsof er continu een vrachtwagen met draaiende motor staat. Andere mensen beschrijven het als een wasmachine die aan staat."

Klachten uit Brabant Stichting Laag Frequent Geluid verzamelt klachten van mensen die last hebben van de bromtoon. In 2025 kwamen er 145 klachten uit Brabant binnen bij de stichting. Voor dit jaar staat de teller op het moment van schrijven op 49 klachten. De stichting pleit er bij de overheid voor om laagfrequent geluid te erkennen als milieu- en gezondheidsthema.

Marcel houdt het geluid bij via een app. Hij hoort het gebrom zowel binnen als buiten, al valt het buiten minder op door andere geluiden. In huis is het dus beter te horen. “Je kunt het niet verminderen. Dat is het vervelende. Zelfs oordopjes helpen niet. Het enige wat je kunt doen, is bijvoorbeeld de radio aanzetten als afleiding. Dat werkt prima overdag, maar niet als je ’s nachts wilt slapen.”

Code zwart

Slapen lukt hem vaak niet. “Als het code zwart is, is er geen slapen meer aan.", legt hij uit. En naast een tekort aan slaap beïnvloedt het geluid ook zijn concentratievermogen. "Je kunt je gewoon niet meer concentreren op je bezigheden, dus dat is enorm belastend. Het is hels en het sloopt je. Ik werk liever op kantoor om weg te zijn van het geluid hier.” Het brommende geluid is zo erg dat Marcel zijn huis regelmatig ontvlucht. “Ik kies er soms bewust voor om te detoxen en een paar nachten in een hotel te slapen. Zo kan ik even weg en herstellen van die enorm belastende vibraties.” Eerder maakte Omroep Brabant al een video over waarom het zo moeilijk is om bromtonen te vinden?

In 2022 en 2023 voerden de gemeente Den Bosch en de Omgevingsdienst Noord-Brabant onderzoeken uit naar de lage bromtoon. Maar er werd geen oorzaak gevonden voor het laagfrequente geluid. Marcel vermoedt dat het geluid afkomstig kan zijn van een grote industriële bron. “Het moet een grote installatie zijn, want de meldingen beschrijven allemaal hetzelfde. Het komt niet van een aircosysteem of een warmtewisselaar.” Ook denkt hij niet dat het brommen wordt veroorzaakt door de twee windmolens bij de Maaspoort. Volgens hem maakt het geen verschil of het regent, de zon schijnt of het waait. Het gebrom blijft te horen. Daarom hoopt hij dat er opnieuw onderzoek wordt gedaan. “Wonen en industrie komen steeds dichter op elkaar te zitten. We groeien nog steeds qua aantal inwoners. Daarom denk ik dat we nog veel problemen krijgen met laagfrequent geluid." Verhuisdozen pakken?

Ondertussen kijkt Marcel ook naar andere mogelijkheden. “Voor mij houdt het langzamerhand op. Ik heb drie jaar geleden, toen dit allemaal speelde, al gezegd: als er niets wordt gevonden, dan ga ik verhuizen. En inmiddels ben ik ook concreet op zoek naar een ander huis.”