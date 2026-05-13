Man (25) gewond bij steekpartij in Budel, politie pakt verdachte op

Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 15:24
Archieffoto: Karin Kamp

Een 25-jarige man heeft woensdagmiddag een steekwond opgelopen bij een ruzie aan de Randweg-Oost in Budel. Hij raakte lichtgewond. Een 32-jarige man uit Budel is opgepakt, meldt de politie. 

De politie kreeg rond één uur 's middags een melding van een vechtpartij. Volgens een woordvoerder bleek ter plaatse dat het slachtoffer een lichte steekwond heeft opgelopen. Het slachtoffer is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer en de verdachte zijn de enige betrokkenen bij de steekpartij. "Vermoedelijk ging er een conflict aan vooraf", zegt de woordvoerder. De verdachte is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor. 

Aan de Randweg-Oost ligt ook het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. De politie kan niet zeggen of de ruzie ook op het azc was. 

