MISDAAD UITGELEGD

The mastermind, middle man en hitman: de verdachten van de tiny house-moord

Vandaag om 10:00
De verdachten van de tiny house moord: Wijnand de L., Bart B. en Kevin R. (vlnr). Tekening door Adrien Stanziani.

Wat begon als een langgekoesterde droom over een tiny house, kostte Peter van Dongen zijn leven. In mei 2022 werd de 68-jarige Bredanaar zwaargewond gevonden op een zandpad bij Helvoirt, neergeschoten. De makers van zijn tiny house zouden een moordplan hebben beraamd, inclusief huurmoordenaar. Maar hun verklaringen over wat er precies met Peter is gebeurd lopen nogal uiteen. De rechtbank in Den Bosch buigt zich de komende maand over de uitspraak in deze lugubere moordzaak.

"Geldzucht blijkt de wortel van dit kwaad", zei de officier van justitie eerder tijdens de zitting in april. "Geen van de verdachten neemt verantwoordelijkheid. Dat is laf."

Maar wie zijn de verdachten Wijnand de L., Bart B. en Kevin R. precies? Waarom moest Peter dood? En wie lijkt daarvoor verantwoordelijk? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd. 

