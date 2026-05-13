Windhoos zorgt voor flinke schade in Eersel: daken, auto's en bomen kapot

Een windhoos heeft woensdagmiddag voor veel schade gezorgd in Eersel. In de straat de Poten vlogen de pannen van het dak van een huis. En in het buitengebied bij het Tasbroekwegje zijn enkele honderden bomen omgewaaid. "Bij het weerstation iets verderop zijn snelheden van 60 kilometer per uur gemeten", vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.

Door de afgebroken takken, omgewaaide bomen en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd geraakt. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de weerman gaat het om 'zware windstoten en -vlagen'. "Het zijn pittige buien met onweer en hagel. Dit is net een toevalstreffer waarbij de wind heel sterk is."

De komende dagen verwacht hij dat het iets minder heftig zal zijn. "Morgen kan in Brabant wel onweer en hagel voorkomen en tegen de avond klaart het op. Vrijdag zijn er weer buien, maar minder stevig dan vandaag."