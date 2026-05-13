Lavreysen na opleiding klaar voor Japanse wedstrijden: ‘Telefoon inleveren’

Harrie Lavreysen rijdt de komende maanden meerdere prestigieuze keirinwedstrijden in Japan. Daar gaat het er echter heel anders aan toe dan de meervoudig olympisch kampioen op de baan gewend is.

Fietsen van staal en grote helm Daarnaast mag er tijdens de wedstrijden ‘best stevig worden gereden’, vertelt Lavreysen vanuit zijn appartement in Japan. “Alle fietsen zijn nog van staal, zodat er niets kapot kan gaan, en we krijgen een grote helm op.”

Vooral het inleveren van zijn telefoon kan wennen zijn voor Lavreysen. “Dat wordt wel een uitdaging. Daar heb ik nog niet voor getraind. Ik laat het op me afkomen en misschien ben ik daarna wel van mijn telefoonverslaving af”, zegt de Luyksgestelnaar tegen de NOS .

In Japan wordt veel gegokt op keirin. Daarom gelden er strenge regels. Deelnemers moeten hun communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoons en laptops, inleveren. Contact met de buitenwereld is niet toegestaan om matchfixing te voorkomen. Ook mag er bij het passeren van de finish niet worden gejuicht, zodat er geen signalen aan toeschouwers worden afgegeven.

“We rijden bovendien met het maximale verzet en op een buitenbaan. Het kan dus gebeuren dat we in de regen rijden. Daardoor zijn de verschillen kleiner en wordt het lastiger om wedstrijden te winnen.”

Lavreysen terug in de schoolbanken

Lavreysen was eerder dit jaar al in Japan om kennis op te doen over de bijzondere keirinwedstrijden. “In maart ben ik hier twee weken geweest voor een keirinopleiding. Ik moest letterlijk weer de schoolbanken in.”

Lavreysen rijdt in oktober op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in China, waar het olympisch kwalificatietraject voor de Spelen van 2028 begint. Daarom leek dit hem het ideale moment om een keer mee te doen aan de speciale keirinwedstrijden in Japan.

“Ik heb er van tevoren goed over nagedacht of dit het juiste moment was, ook met het oog op blessures. Maar uiteindelijk leek dit me een ideaal jaar. Ik train hier ook met buitenlandse concurrenten. Hopelijk kan ik dat straks in mijn voordeel gebruiken op het WK.”

Lavreysen traint de komende weken naar eigen zeggen ‘met de besten van de wereld’, maar moet ook veel reizen. “Ik zit hier een maand. Daarna ga ik twee weken naar Nederland om met het team te trainen, vervolgens rijd ik een wedstrijd in Los Angeles en daarna vliegen we weer door naar Japan. Er wordt dus veel gevlogen en dat ben ik eigenlijk niet gewend.”

Ook Van de Wouw rijdt

Bij de vrouwen doet ook een Brabantse mee aan de keirinwedstrijden in Japan: drievoudig wereldkampioene Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel. Zij won tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zilver op dit onderdeel. In datzelfde jaar pakte ze ook zilver op de wereldkampioenschappen.