Profwielrenner door Brabantse jongeren in elkaar geslagen bij trainingsrit

Profwielrenner Arvid de Kleijn is begin april tijdens een trainingsrit in Sint-Oedenrode mishandeld door een groep tieners. Een van hen sloeg hem vanaf een fatbike knock-out, waarna bleek dat zijn neus was gebroken. Dat vertelt de renner van de Zwitserse ploeg Tudor in De Telegraaf.

De Kleijn zou op 8 april zijn seizoen openen in de Belgische wielerwedstrijd de Scheldeprijs. Zijn seizoenstart was later dan normaal, na de geboorte van zijn dochter en het overlijden van zijn vader. Een week voor de Scheldeprijs reed hij een trainingsrit die hem in Sint-Oedenrode bracht. Daar ging het mis. Neus gebroken

"Ik reed langs een groep van tien jongens van een jaar of 15, 16, 17. Ze scholden me uit met de ziekte waaraan mijn vader overleden is. Ik heb me toen omgedraaid en probeerde het gesprek met ze aan te gaan", vertelt De Kleijn aan De Telegraaf.

"Waarom ze met dat woord moesten schelden en waarom ze überhaupt zo tekeergingen? Toen ik vroeg of ze ermee wilden stoppen, omdat mijn vader aan die ziekte is gestorven, werd het van kwaad tot erger." "Ze hadden waarschijnlijk gedronken en misschien wel meer op. Er viel echt geen gesprek mee te voeren en toen ik besloot weg te fietsen, begonnen ze aan me te zitten. Rechtsachter stond er eentje op een fatbike die in één keer uithaalde, waardoor ik knock-out ging. Uiteindelijk bleek mijn neus gebroken." Negen verdachten staande gehouden

Volgens De Kleijn waren er omstanders die ingrepen. "Gelukkig waren er omstanders bij die het hebben gezien en negen van de daders zijn staande gehouden. Omstanders hebben mij ook weer op de been geholpen. Helaas is degene die heeft geslagen snel vertrokken en nog niet gevonden. Het proces duurt jammer genoeg nog even, maar ik ben blij dat ze er niet zomaar mee wegkomen." De Kleijn begint zijn seizoen komende zondag in Rund um Köln.