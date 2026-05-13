Drie horecasluitingen en hertje zoekt nieuw thuis: dit gebeurde vandaag

Drie horecazaken die de deuren moesten sluiten in Eindhoven, het door runderen 'geadopteerde' hertje bij Herperduin wacht mogelijk een nieuw thuis en het weer in het Hemelvaartsweekend wordt niet al te best. Er gebeurde deze woensdag weer van alles in onze provincie. We hebben vijf verhalen op een rij gezet die je vandaag gelezen moet hebben.

De gemeente Eindhoven heeft de exploitatievergunningen van drie horecazaken aan de Kruisstraat ingetrokken na politie-invallen in een drugsonderzoek. Het gaat om Cappuccino, Zeester en Stella Marina, waarvan de eigenaren door justitie in verband worden gebracht met drugshandel. Opvallend genoeg was Cappuccino woensdagochtend gewoon geopend, ondanks de intrekking van de vergunning. Bij de invallen in september werden vier verdachten aangehouden, vermoedelijk familieleden waaronder een moeder (58), vader (59) en twee zonen. De zaak maakt deel uit van project Aurora, waarin verschillende instanties samenwerken om criminaliteit in de buurt rond de Kruisstraat en Woenselse Markt aan te pakken. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Vergunningen van horecazaken ingetrokken na invallen in drugsonderzoek

De zogenoemde 'manosfeer' zorgt voor groeiende spanningen in klaslokalen, blijkt uit onderzoek van Stichting School en Veiligheid. Docent Daan Krahmer van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven merkt dat jongens steeds vaker beïnvloed worden door online-ideeën over dominante mannelijkheid en onderdanige vrouwen. Dit leidt tot pestgedrag, verbale agressie en onbegrip tussen jongens en meisjes, vooral bij onderwerpen over gelijkheid. Leerlingen schrijven profielwerkstukken over 'het kweken van spieren' of 'tradwives', en sommige jongens uiten extreme opvattingen over gezin en seksuele geaardheid. Feniks Emancipatie Expertise Centrum spreekt van een 'steeds groter probleem' en ontwikkelt lesmateriaal om docenten te helpen het gesprek hierover aan te gaan.

Check het hier.

Lees ook Spieren en tradwives: docent Daan ziet hoe manosfeer zijn klas binnendringt

Een 64-jarige fietser uit Sambeek raakte vorig jaar zwaargewond na een aanrijding waarbij een 23-jarige automobilist hem raakte tijdens het inhalen. De man liep breuken op aan gezicht, stuitbeen en dertien ribben, maar het ergste was het hersenletsel waardoor hij in coma raakte. Hij kwam wel weer bij, maar zijn korte- en langetermijngeheugen zijn blijvend aangetast. Zijn vrouw en dochter werden van de ene op de andere dag mantelzorger en kunnen geen toekomstplannen meer maken. De officier van justitie eiste woensdag 120 uur taakstraf en een maand rijontzegging tegen de automobilist, die duidelijk spijt had van het voorval. Lees zijn verhaal hier.

Het damhertje dat door runderen werd 'geadopteerd' in natuurgebied Herperduin bij Oss krijgt mogelijk een nieuw thuis. Het dier is vermoedelijk illegaal gedumpt en mag eigenlijk niet in het gebied leven. Natuurgebied de Maashorst heeft nu reacties ontvangen van mensen die het hertje willen opvangen, en bekijkt samen met een dierenarts of dat mogelijk is. Een van de opties is het dier te castreren of steriliseren, maar dat is niet wenselijk vanwege de invloed op de hormoonhuishouding en geweivorming. Het natuurgebied zoekt nu stap voor stap naar een oplossing om afschieten te voorkomen. Hier lees je hun analyse.

Lees ook Natuurgebied kijkt naar oplossing om gedumpt hertje nieuw thuis te geven

Tot slot het weer: wie hoopt op een zonnige Hemelvaart komt bedrogen uit. Het wordt een wisselvallig weekend met pittige onweersbuien, hagel en temperaturen rond de elf tot twaalf graden, fors onder het seizoensgemiddelde van achttien graden. Al op woensdagavond trekken buien met onweer over Brabant, en vrijdagnacht kan het kwik zelfs dalen tot twee graden door de noordwestelijke luchtstroom vanuit het poolgebied. Vanaf zondag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur volgende week op naar mogelijk zomerse waarden boven de twintig graden. Lees hier het hele verhaal.