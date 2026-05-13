Vrouw rijdt met auto tegen boom, traumahelikopter opgeroepen

Een vrouw is woensdag met haar auto tegen een boom gereden in de Breedschotsestraat in Rijsbergen. De automobiliste zat bekneld en de brandweer heeft haar uit de auto gehaald. Een traumahelikopter landde op een nabijgelegen grasveld.

Waarom de vrouw van de weg is geraakt is niet duidelijk. Dat onderzoekt de politie nog. Meerdere ambulances kwamen ter plaatsen. De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer.