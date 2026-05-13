Brandweer rukt uit voor rokende stookton bij kraakpand

De brandweer is woensdag uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Stadthoudersdijk in Waspik. Bij aankomst bleek het om een stookton te gaan die hevig stond te roken. De rook was bij het kraakpand naar binnen geslagen. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer is rond tien voor half negen uitgerukt voor de melding van de brand. Ze hebben het huis onderzocht, maar daar was alleen rook. De politie heeft de bewoner van het kraakpand aangesproken en gevraagd om de ton uit te maken.

Foto: Persbureau Heitink

