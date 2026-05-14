TU/e-studenten onthullen GENTOO: robot voor Antarctica

Na ruim drie jaar sleutelen en testen is het zover: studententeam Polar van de TU Eindhoven hebben hun nieuwste paradepaardje onthuld. De GENTOO, een hypermoderne robot die klimaatonderzoek op de ijskoude Zuidpool mogelijk maakt.

Heruitgevonden De naam GENTOO verwijst naar zowel de gelijknamige pinguïn als naar 'Generation Two'. Voor deze tweede versie is de robot flink verbeterd. De studenten werkten twee jaar aan een grondige doorontwikkeling, zodat hij beter bestand is tegen het ruige en koude landschap van Antarctica.

De GENTOO is de opvolger van de 'Ice Cube' uit 2023. Waar de Ice Cube de Zweedse sneeuw overleefde, is de GENTOO gebouwd voor het echte zware werk: de extreme omstandigheden op Antarctica, schrijft Studio 040 .

De robot beschikt nu over grotere wielen, een geavanceerd veersysteem voor ruw terrein en een accu die temperaturen tot wel -40 graden Celsius aankan.

Duurzaam onderzoek

Het doel van de Eindhovense studenten is ambitieus. Onderzoek doen op Antarctica is vaak duur, vervuilend en complex. De GENTOO moet volgend jaar bewijzen dat het ook anders kan door volledig autonoom – dus zonder bestuurder – waardevolle data te verzamelen over klimaatverandering.

De rijdende robot moet plekken bereiken waar wetenschappers nu nog nauwelijks kunnen komen, zoals de oudste gletsjers ter wereld. De verzamelde gegevens kunnen helpen om de oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde beter te begrijpen.

Antarctica missie

Hoewel de robot in Eindhoven staat, heeft hij al de nodige kilometers in koude omstandigheden gemaakt. Na succesvolle tests in Zweden afgelopen december, staan er nog expedities naar Svalbard (Noorwegen) op het programma. Eind 2027 staat de missie naar Antarctica gepland.