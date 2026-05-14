Motorrijder zwaargewond bij ongeluk in Goirle, verloor macht over het stuur
Vandaag om 09:22 • Aangepast vandaag om 11:04
Een motorrijder is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Turnhoutsebaan in Goirle. Hij verloor in een flauwe bocht, net voor de rotonde bij het Nieuwkerksbaantje, de macht over het stuur.
De motorrijder raakte met de motor een stoeprand, werd vervolgens gelanceerd en belandde in een greppel naast de weg. Andere weggebruikers zagen het gebeuren en schoten te hulp. Zij verleenden eerste hulp aan het slachtoffer tot de hulpdiensten kwamen.
Vanwege de ernst van de situatie kwamen twee ambulances, meerdere politie-eenheden en een traumahelikopter naar Goirle.
De motorrijder is gestabiliseerd en met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.
