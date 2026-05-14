Motorrijder zwaargewond bij ongeluk in Goirle, verloor macht over het stuur

Een motorrijder is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Turnhoutsebaan in Goirle. Hij verloor in een flauwe bocht, net voor de rotonde bij het Nieuwkerksbaantje, de macht over het stuur.

De motorrijder raakte met de motor een stoeprand, werd vervolgens gelanceerd en belandde in een greppel naast de weg. Andere weggebruikers zagen het gebeuren en schoten te hulp. Zij verleenden eerste hulp aan het slachtoffer tot de hulpdiensten kwamen.