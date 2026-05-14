Eindhovense regisseur gestrikt voor Amerikaanse actiethriller

Vandaag om 09:30
De Eindhovense Roel Reiné (foto: ANP).
De uit Eindhoven afkomstige regisseur Roel Reiné, in Nederland vooral bekend van de bioscoophit Michiel de Ruyter, gaat een nieuwe Amerikaanse actiethriller maken. 

Sanne Hoeks

Voor de nieuwe film Deadlocked werkt hij samen met de bekende acteur Lewis Tan, ster uit de recente Mortal Kombat-film en de Engelse acteur Scott Adkins.

Reiné woont en werkt al jaren in de Verenigde Staten. Hij maakt veel actiefilms en is in Nederland vooral bekend van de film Michiel de Ruyter met Frank Lammers in de hoofdrol. De opnames voor de film Deadlocked starten later dit jaar.  

