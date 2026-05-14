Navigatie overslaan
Ontdek

Motorrijder sjeest met 194 kilometer per uur over weg en is rijbewijs kwijt

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 09:53
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

Een motorrijder moest woensdag zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie na een dollemansrit bij Maren-Kessel. Hij viel de agenten op tijdens een kortdurende snelheidscontrole op de Wildse Dijk in het dorp.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

"Met veel kabaal en een knie aan de grond kwam hij met enorme snelheid door de bocht gereden", laat een agent weten op Instagram. "Onze lasergun gaf een snelheid aan van liefst 194 kilometer per uur." Daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. 

Daar bleef het niet bij. Binnen de bebouwde kom van Maren-Kessel klokte de motorrijder een snelheid van 121 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur het maximum is. De 27-jarige bestuurder moest van de agenten direct stoppen. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er met zijn rijbewijs gaat gebeuren. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.