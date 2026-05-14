Motorrijder sjeest met 194 kilometer per uur over weg en is rijbewijs kwijt

Een motorrijder moest woensdag zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie na een dollemansrit bij Maren-Kessel. Hij viel de agenten op tijdens een kortdurende snelheidscontrole op de Wildse Dijk in het dorp.

"Met veel kabaal en een knie aan de grond kwam hij met enorme snelheid door de bocht gereden", laat een agent weten op Instagram. "Onze lasergun gaf een snelheid aan van liefst 194 kilometer per uur." Daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Daar bleef het niet bij. Binnen de bebouwde kom van Maren-Kessel klokte de motorrijder een snelheid van 121 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur het maximum is. De 27-jarige bestuurder moest van de agenten direct stoppen. Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er met zijn rijbewijs gaat gebeuren.