Overlast jeugd Deurne blijft ondanks camera’s: ‘Problemen verschuiven ook’

De camera's die in november in het centrum van Deurne werden geplaatst om daar de overlast door jeugd terug te dringen, lijken weinig effect te hebben. Er blijven meldingen binnenkomen waar jongeren bij betrokken zouden zijn. Volgens de VVD zouden de problemen zich ook verplaatsen.

Volgens mediapartner DMG waren alleen al de afgelopen vijf dagen jongeren betrokken bij diverse incidenten of bestaat in ieder geval het vermoeden dat die door hen zijn veroorzaakt. Dinsdagmiddag leidde de overlast op het Haageind tot het aanrijding van een agent door een motorscooterrijder. Het slachtoffer moest in een ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht. In verband hiermee werd de weg de rest van de middag en een deel van de avond afgezet voor onderzoek. Ook de dagen daarvoor waren er incidenten waarbij het vermoeden bestaat dat jongeren hierbij betrokken waren. Maandagavond ging voor de zoveelste keer het brandalarm af in parkeergarage Wolfsberg en moest de brandweer uitrukken. Ook zondagavond was dit het geval.

“Het is een tijdje rustiger geweest, maar het lijkt nu weer erger te worden”, vertelt een bewoonster van een van de appartementen boven de winkels aan de Wolfsberg. “Ik denk dat dit ook te maken heeft met de weersomstandigheden. Nu de winter voorbij is, vrees ik dat we weer een toename krijgen van de overlast.”

In de vroege ochtend van zaterdag was het een keer niet in de parkeergarage raak, maar vlak voor de ingang van de garage. Een grote hoeveelheid oud papier dat een avond eerder was klaargezet, had vlam gevat. “Dat vliegt natuurlijk niet spontaan in brand...”, reageert de buurtbewoonster. “Dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen als het vuur was overgeslagen naar de winkel ernaast of de appartementen boven de garage.” “We weten dat er jongeren aanwezig zijn op die locatie”, reageert een woordvoerder van de gemeente. “Daar letten onze boa’s ook op. Die gaan met hen in gesprek. Ook weten we dat het brandalarm bij de parkeergarage af en toe afgaat. Of dit vaker is dan voorheen, is ons niet bekend. Daar hebben we geen signalen over ontvangen. Wel kijken we samen met de gebouwbeheerder of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn.”

Aan het tijdelijke cameratoezicht dat eind vorig jaar werd ingesteld, ging een lange lijst incidenten vooraf. Volgens een bestuurlijke rapportage van de politie werden die veroorzaakt door verschillende groepen jongeren. Er was sprake van (gewelds)incidenten en (zware) mishandelingen, openlijke geweldpleging, vechtpartijen en serieuze dreiging tussen individuen en groepen. Daarnaast werden in het document verkeersonveilig gedrag, geluidsoverlast, verbaal geweld, het lastigvallen van mensen, het gebruik van verdovende middelen en agressief gedrag genoemd. De gemeente meldde eerder dat dit aanpakken lastig is, omdat het telkens om andere groepen gaat: "Jongeren die overlast veroorzaken, doen dit in wisselende samenstellingen. Een enkele keer is er sprake van een individueel geval. De jongeren zijn in sommige gevallen uit andere gemeenten afkomstig, maar zitten dan bijvoorbeeld in Deurne op school.” Bewoners van onder meer de appartementen aan de Wolfsberg, de Torenstaat en het Martinetplein bevestigen dat het gaat om steeds weer andere jongeren. Ze zeggen dat het probleem - met tussenpozen - al jaren speelt.

Berry van Waayenburg van de Deurnese VVD heeft vragen gesteld aan het college. Zijn fractie krijgt signalen dat de overlast door jongeren zich verplaatst naar de wijk Heiakker. De politieke partij wil van het college weten of dat bekend is met deze ontwikkeling. "Dit zou betekenen dat problemen niet zijn opgelost, maar slechts verschoven.” De VVD vindt dat het college steviger de regie moet nemen en op korte termijn met een concreet actieplan moet komen om de overlast structureel terug te dringen.