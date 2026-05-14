Iconische 'flying pins' en 65 jaar oude bomen moeten wijken voor busstation

Geen gele kegels meer en veertien oude bomen tegen de vlakte: dat is de prijs die moet worden betaald voor een tijdelijk busstation op de Kennedylaan in Eindhoven. Terwijl een petitie tegen de kap van de bomen snel aan steun wint, rijst bij Eindhovenaren de vraag of dit de juiste locatie voor de kap is. "Oerdom als je die bomen weghaalt."

'Bominee' Ook bij voorbijgangers stuiten de plannen voor de bomenkap op onbegrip. Een docent die dagelijks langs de locatie loopt, noemt het kappen van de eiken onbegrijpelijk. "Daar ben ik pertinent op tegen. Een oude boom is zo kostbaar als het gaat om duurzaamheid en is een goede opslag van CO2. Het is oerdom als je die weghaalt."

Het nieuws schoot bij Eindhovenaar Joost Rekers in het verkeerde keelgat. Hij startte direct een petitie, zo schrijft Studio 040 . "Ik las in de krant over de plannen en zag dat de gemeente aan de bewoners vroeg waar de kegels dan naartoe moesten," vertelt de initiatiefnemer. "Maar ik dacht: ho, wacht eens even. Er staan ook nog veertien prachtige bomen."

Een andere voorbijganger vindt de kap eveneens onverteerbaar: "Er is in de stad al zo weinig groen. Ik vind het belangrijk om dat beetje dat we nog hebben te behouden."

Gevoelig onderwerp

Waar de bomen op veel sympathie kunnen rekenen, is de liefde voor het kunstwerk wat meer verdeeld. Een student die er dagelijks langs fietst, is nuchter. "Ik heb geen flauw idee waarom ze daar überhaupt staan, dus het maakt me niet zoveel uit dat ze weggaan. Die bomen vind ik wel jammer."

Een andere voorbijganger reageert juist positief op de komst van het station: "Ik denk dat het belangrijk is dat er een nieuw busstation komt. En wat die bomen betreft: er staan nog wel genoeg bomen rondom Eindhoven. Al kan ik me voorstellen dat het een gevoelig onderwerp is door de leeftijd van de bomen."

Herkenbaar

Toch zijn er ook genoeg mensen die de vliegende kegels wél in hun hart hebben gesloten. "Het is echt een aanblik van de stad", zegt een mevrouw die de kegels als een belangrijk herkenningspunt ziet. "Ik kom hier niet vaak, maar als ik ze zie, herken ik Eindhoven meteen."

Een jongen die nu vijf jaar in de stad woont, zou de 'Pins' ook missen. "De bomen maken me niet zoveel uit, maar de kegels mogen zeker blijven. Het zijn mooie dingen en ik zou het jammer vinden als ze plaats moeten maken voor een busstation."

Toekomst

Waar de Flying Pins eventueel naartoe verhuizen, is nog onbekend. Als het aan de docent ligt, is er een prima alternatief vlakbij. "Zet ze maar op het grote grasveld tussen de Fontys Hogeschool en de universiteit; dan kan ik ze gewoon uit mijn raam zien als ik lesgeef."

De uitvoering van het nieuwe busstation laat nog even op zich wachten: de eerste werkzaamheden worden vanaf 2030 verwacht.