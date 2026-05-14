Tientallen dode vogels bij sluis in Den Bosch: 'Verontrustend'

In het water bij Sluis 0 in Den Bosch zijn de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden. Wat er aan de hand is, is onduidelijk. Politieke partij De Bossche Groenen maakt zich zorgen.

De partij kreeg verontrustende berichten over de dode watervogels, zo meldt Dtv Nieuws . “Wij vragen ons af in hoeverre deze vogelsterfte mogelijk verband houdt met de werkzaamheden die momenteel bij de sluis worden uitgevoerd”, schrijft de partij.

Het verwijderen van de dode vogels blijkt lastig, vanwege de hoogte en steilheid van het talud. Dat de vogels blijven liggen is volgens de partij gevaarlijk, omdat mogelijke ziektes zo kunnen worden verspreid. Daarom wil de partij dat de vogels zo snel mogelijk worden verwijderd.

Voor de De Bossche Groenen is het nog altijd een raadsel waarom tientallen watervogels zijn overleden. De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.