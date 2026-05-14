Geld voor aanpak overlast asielzoekers rond station Heeze

De gemeente Heeze-Leende ontvangt 50.000 euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Een deel van het bedrag is bedoeld voor extra maatregelen rond het NS-station in Heeze.

Volgens de gemeente is het rond de opvanglocatie meestal rustig door de kleinschalige opvang en de manier waarop die is georganiseerd. Toch zouden volgens 1Kempen mensen in Heeze regelmatig overlast ervaren van asielzoekers die met de trein reizen en in Heeze uitstappen.

Met de bijdrage van het ministerie wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Het geld wordt onder meer ingezet voor extra uitrusting voor de boa’s, meer toezicht en handhaving rond het station en de opvanglocatie en aanvullende veiligheidsmaatregelen voor medewerkers van de opvanglocatie.