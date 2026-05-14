Bredase TikTokker knapt verwaarloosde tuin van Tilburgs gezin gratis op

Achter een verwaarloosde tuin zit niet altijd luiheid of onverschilligheid, stelt Son Cicilia (42). De Bredanaar is beter bekend als 'Yard Legend' op TikTok, waar filmpjes plaatst van tuinen die hij gratis opknapt voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Zo ging hij langs bij Joey en Celine in Tilburg om hun achtertuin een complete metamorfose te geven. "Het betekent heel veel voor me. Nu kan die kleine buiten spelen."

Yard Legend Na twintig jaar als tuinier te hebben gewerkt, wilde Son een nieuwe uitdaging. Hij besloot tuinen van mensen die hulp nodig hebben gratis op te knappen. Dat proces legde hij vast op TikTok, en dat sloeg aan. Zijn filmpjes worden honderdduizenden keren bekeken en hij heeft inmiddels bijna zestigduizend volgers.

Op TikTok neemt Son zijn volgers mee langs tuinen door het land. Elke tuin heeft zijn eigen verhaal over waarom die er verwaarloosd bij ligt. In een van zijn nieuwste video's bezocht hij de Tilburgse Joey en Celine. Zij zorgen dag en nacht voor hun dochtertje Julia, die een hersenafwijking heeft. Daardoor schiet het onderhouden van de tuin er vaak bij in, zo schrijft Omroep Tilburg .

"Ik zag een filmpje van iemand uit Amerika die dat deed en besloot het zelf ook te doen", vertelt hij. En met succes. "Voorheen reed ik met mijn busje door Breda, op zoek naar verwaarloosde tuinen. Inmiddels krijg ik honderden aanvragen via mijn website en kies ik daar iemand uit."

Ondanks de lange autoritten, het intensieve tuinwerk en het verwerken van alle aanvragen, krijgt hij enorm veel energie van de reacties. "Ik kom bij gezinnen die nog nooit in hun tuin zijn geweest. Door mijn werk kunnen de kinderen weer veilig buiten spelen. Ik probeer elke week acht mensen te helpen."

Emotioneel om resultaat

Zo hielp hij ook Joey en Celine. Son pakte zijn gereedschap erbij en ging aan de slag. Het stel had van familie een glijbaan en een schommel gekregen, maar door het hoge onkruid en de wildgroei was daar geen ruimte voor.

Toen Joey het eindresultaat zag, werd hij emotioneel. "Niet normaal, echt niet normaal. Het is echt mooi", zegt hij terwijl de tranen in zijn ogen springen. "Het betekent heel veel voor me. Nu kan die kleine buiten spelen en kunnen we de glijbaan en schommel neerzetten. Ook kunnen we in de zomer weer buiten zitten. Echt top dat jullie dit doen", zegt hij met een glimlach van oor tot oor.

De opknapklus is inmiddels alweer twee maanden geleden. "Joey heeft nog contact met me opgenomen. Hij vertelde dat de glijbaan en de schommel inmiddels staan. Ook zei hij dat hij me enorm dankbaar is. Ja, daar doe je het voor", vertelt Son.