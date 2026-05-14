Zeven auto's in beslag genomen tijdens grote politieactie in Eindhoven

Tijdens een grote controle door de politie en de gemeente in de Limburglaan in Eindhoven zijn woensdag zeven voertuigen in beslag genomen. In totaal werden 175 boetes uitgedeeld.

De controle vond plaats in de omgeving van de Albert Heijn XL. De meeste bekeuringen, 67, werden uitgeschreven vanwege het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Zeventien mensen kregen een bekeuring vanwege rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Een bestuurder werd betrapt terwijl deze met een snelheid van ruim 90 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden reed. Daar gold een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Een andere bestuurder moest het rijbewijs inleveren vanwege rijden onder invloed. Deze had een alcoholpromillage van ruim 2,25.