De knokkel van Kraus was even weg: 'Hand niet gemaakt voor zo'n stoten'

Gradus Kraus (24) hield aan zijn gewonnen gevecht afgelopen zaterdag een gebroken hand over. Woensdag bezocht de Osse bokser het ziekenhuis, waarbij bleek dat er een aantal breuken zitten. Een operatie wees hij af, waardoor hij binnenkort weer zijn gekwetste linkerhand kan gebruiken. "Maar het is niet verkeerd dat hij even rustig aan moet doen", zegt vader Albert.

Albert is naast zijn vader ook de trainer van bokssensatie Gradus Kraus. Tijdens de wedstrijd tegen de Engelsman Theo Brooks merkte hij dat zijn zoon een handblessure had opgelopen. "Nadat Gradus hem voor het eerst had neergeslagen, gaf hij me een seintje. In de korte rust vertelde hij dat hij last van zijn knokkel had. Ik zag hem daarna vaker zijn rechterhand gebruiken, wel vier of vijf keer achter elkaar. Maar hij sloeg 'm gewoon met links knock-out."

De blessure van Gradus Kraus komt Albert bekend voor. "Ik heb het in mijn carrière ook weleens gehad, een hand is eigenlijk niet gemaakt voor zo'n harde stoten. In het heetst van de strijd voel je wel dat het pijn doet, maar door de adrenaline ga je gewoon door."

Toen Gradus na de partij zijn handschoenen uittrok, was wel duidelijk waar de pijn vandaan kwam. "De knokkel bij z'n ringvinger was eigenlijk helemaal weg. Die hebben ze 's nachts redelijk op z'n plaats gezet. Hij kon worden geopereerd en dan zou er maandenlang een pin worden geplaatst, maar dan was er nog geen garantie dat het helemaal goed kwam. Dat duurde voor ons veel te lang."

Gradus krijgt volgende week nieuw gips, anderhalve week later is hij gipsvrij. "Hij moet dus nog even rustig aan doen met die hand en dat is niet erg", zegt Albert. "Dat vindt hij wel moeilijk, want maandag stond hij al met z'n andere hand op de bokszak te slaan en dinsdag ging hij hardlopen."

Gipsvrij zou thuis ook fijn zijn, want zijn vrouw Donna is hoogzwanger van een zoon.