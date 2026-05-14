Berg lachgascilinders gevonden in de bosjes in Breda

Vandaag om 12:05 • Aangepast vandaag om 13:35
Foto: Instagram handhaving Breda.
Handhavers hebben donderdagochtend in Breda een grote hoeveelheid gedumpte lachgastanks en -cilinders gevonden. Deze waren ergens in de bosjes gegooid. 

De handhavers schakelden het bedrijf Strukton in om de lachgascilinders en -tanks weg te halen. Lachgastanks en cilinders kunnen ontploffen onder druk.

Ze horen daarom naar de milieustraat gebracht te worden. Lachgastanks en -cilinders vallen onder gevaarlijk afval. Bij de milieustraat kunnen ze veilig worden opgeslagen en afgevoerd. 

