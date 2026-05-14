Drugslab gevonden in bedrijfspand in Breda: drie mensen aangehouden

In een bedrijfspand aan de Weidehek in Breda waar de politie woensdagmiddag binnenviel blijkt een drugslab te zitten. In de loods zijn grondstoffen en werktuigen gevonden die vermoedelijk gebruikt worden voor het maken van drugs. Er zijn drie verdachten aangehouden.

In het pand is een 55-jarige man uit Breda aangehouden, zo meldt de politie donderdag. Later werd een 37-jarige man uit Moordrecht aangehouden op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht en een 22-jarige vrouw uit Etten-Leur op de A58 bij Rilland.

Het onderzoek is nog in volle gang, de politie kan daarom nog geen verdere mededelingen doen. De forensische opsporing onderzoekt om welke grondstoffen het precies gaat. De stoffen zullen worden vernietigd.