Fatbike-dieven omzeilen poortjes op station Helmond en slaan toe

Vandaag om 15:05 • Aangepast vandaag om 15:55
De dieven slaan toe in de fietsenstalling op station Helmond (foto: Opsporing Verzocht).

De politie is op zoek naar twee fatbike-dieven die In januari dit jaar hebben toegeslagen op station in Helmond. Op beelden van Opsporing Verzocht is te zien hoe de dieven te werk gaan. Om in het station van Helmond je fiets te parkeren, moet je in- en uitchecken bij de poortjes. De fatbike-dieven doen dit niet en tillen hun buit over de poortjes heen.

Op de beelden is te zien dat het slachtoffer eerst zijn fiets netjes in het fietsenrek zet en afsluit met een kettingslot. Tien minuten later slaan de dieven al toe.

Ze maken het slot los met gereedschap en nemen de fatbike mee. Samen tillen ze de fatbike over het poortje, daarbij komt het handig uit dat de ene dader erg lang is. 

Ook elektrische fiets meegenomen
Even later zijn ze weer terug in de fietsenstalling. Dit keer valt hun oog op een elektrische fiets. Ook die tillen ze weer over het poortje heen. 

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of meer weten over de dieven zich te melden.

