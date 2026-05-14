Twee verdachten aangehouden in Tilburg op verdenking van wapenbezit

Woensdagavond heeft de politie in Tilburg twee mannen aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van vuurwapens. De politie kwam de mannen op het spoor door een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem.

Woensdag ontving de politie een melding over mannen die mogelijk vuurwapens hadden gekocht die ze mee de grens over zouden willen nemen. Volgens de tipgever verbleven de mannen in een hotel aan de Dr. Hub van Doorneweg in Tilburg.

Waarschuwingsschot

De politie observeerde het hotel een tijdje en zag daar twee auto's staan die overeenkwamen met de informatie van de tipgever.

Rond acht uur 's avonds zijn de verdachten aangehouden. Op het moment dat de politie de mannen arresteerde, zaten ze beiden in een van de auto's. Omdat een van de verdachten de aanwijzingen van de agenten niet opvolgde, werd een waarschuwingsschot gelost.

Geen vuurwapens

Een van de verdachten is een 36-jarige man uit Frankrijk en de andere een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats. De auto's van de verdachten zijn in beslag genomen. Bij doorzoeking van de auto's zijn geen vuurwapens gevonden, toch gaat de politie verder met het onderzoek, vanwege de omstandigheden en informatie die aanleiding waren voor de aanhoudingen.

De Fransman is inmiddels weer vrijgelaten, de andere man zit nog vast.