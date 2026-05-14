Deze Eindhovenaar (24) is dit jaar wel bij het Songfestival: 'Superleuk'

De Eindhovense songwriter Joep van den Boom (24) is dit jaar bij het Eurovisie Songfestival in Wenen, omdat hij heeft meegewerkt aan de inzending van Malta. En als het aan hem ligt, doet hij volgend jaar namens Nederland zelf mee. "Als Nederland volgend jaar weer meedoet, sta ik vooraan in de rij."

Van den Boom probeerde het twee jaar geleden al, maar AVROTROS koos toen voor Joost Klein. Zijn liedje eindigde naar eigen zeggen 'redelijk hoog' bij de selectiecommissie, en hij zou het 'superleuk' vinden om het nog eens te proberen. Het liefst weer met een lied waarin hij een dieper verhaal kan vertellen.

"Voor mij is het Songfestival wel het podium waar je dat kunt doen", zegt de songwriter, die een achtergrond in filmmuziek heeft. "Muziek gaat voor mij veel dieper dan een liedje. Gewoon een liedje met een beat kan heel tof zijn, don't get me wrong, maar dat is niet waar ik voldoening uit haal."

Een specifieke artiest heeft hij nog niet op het oog voor een eventueel songfestivalvervolg. "Dat laat ik ook meestal een beetje gebeuren. En aan de hand van wat nu hier in Wenen gebeurt, kunnen weer dingen ontstaan. Ik ben van plan om veel te schrijven en muziek uit te brengen en dan kom je vanzelf in die kringen. En zodra dat lukt, ben ik de eerste die zegt: let's go guys, let's make a story."