Verdwenen brandkranen zorgen voor onrust: 'Communiceren graag!'

Op steeds meer plekken verdwijnen brandkranen uit het straatbeeld. In een wijk als Heesch, waar Brabant Water aan het werk is, zorgt het voor onrust en wantrouwen in de wijk. Bewoners zien dat de brandkranen worden weggehaald, maar weten niet hoe het dan geregeld is met het bluswater. "Als zulke grote dingen veranderen, hoor je niks. Communiceren graag!"

De brandkranen verdwijnen, omdat Brabant Water op grote schaal waterleidingen vervangt. De nieuwe leidingen zijn dunner. "Dat is goed voor de waterkwaliteit", zegt Pyter Hiemstra, woordvoerder van Brabant Water tegen Dtv Nieuws. "Het water stroomt sneller door en dat is hygiënischer." Maar uit die dunnere leidingen komt simpelweg niet genoeg water om branden mee te blussen. Daarom verdwijnt, waar het netwerk wordt vernieuwd, een aantal onbruikbare brandkranen. Hier is uiteraard over nagedacht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende bluswatervoorzieningen. Die hebben samen met de brandweer en Brabant Water plannen gemaakt om dit allemaal op orde te houden.

Onrust in de wijk

De brandweer heeft nieuwe technieken ontwikkeld en nieuw materieel ter beschikking met grotere capaciteit. Maar deze informatie gaat vaak aan mensen die vlakbij een verdwijnende brandkraan wonen voorbij. Ze merken daar niets van en zien opeens dat er op een plek, waar altijd een brandkraan zat, niets meer zit. Ze horen niets over de reden en ook niet over hoe de veiligheid nu geregeld is.

Werkzaamheden aan de waterleiding in Heesch (foto: Dtv Nieuws).

Resultaat: onrust en wantrouwen. "Waarom zeggen ze niet waar de nieuwe aansluitingen zitten?", zegt een buurtbewoner in Heesch, waar Brabant Water aan het werk is. "Dan kunnen wij als er brand is de brandweer snel wijzen waar die zit, want dat zie je vaak moeilijk. En je moet snel zijn in geval van brand!" Geen communicatie

Op de stelling dat je er toch vanuit mag gaan dat de gemeente de brandveiligheid goed regelt, reageren de mensen overwegend positief. Het gaat ze er vooral om dat er niet wordt gecommuniceerd. "Als wij een stoeptegel oplichten, staat er iemand naast ons", zegt een van hen. "Maar als zij zulke grote dingen veranderen, hoor je niks. Communiceren graag!" Verschillende gemeenten, waaronder Den Bosch, Oss en Maashorst, geven na vragen van Dtv Nieuws aan dat ze de zorgen van de inwoners begrijpen. Zij zeggen graag bereid te zijn uitleg te geven en eventuele ongerustheid weg te nemen.