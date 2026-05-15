Organiseren van oudste wielerklassieker uitdagend, maar politie is er weer

De Omloop der Kempen is niet meer weg te denken van de wielerkalender. Komend weekend vindt in Veldhoven de 77ste editie van de oudste wielerklassieker van Nederland plaats. Vanwege de toegenomen veiligheidseisen liggen er volop uitdagingen voor de jonge organisatie. “Het wordt steeds moeilijker om een veilig evenement te organiseren”, zegt koersdirecteur Cédric Louwers (26).

Louwers is pas 26 jaar, maar voor het zevende jaar betrokken als koersdirecteur. “Ik zat vroeger zelf op de fiets, maar had niet het talent wat anderen wel hadden. Mijn vader zat in de organisatie van de Omloop der Kempen en in coronatijd kwam er een vacature voor koersdirecteur voor de vrouwen. De lol in fietsen was ik een beetje kwijt en ik kreeg als jonkie de kans. Inmiddels ben ik verantwoordelijk voor de mannenwedstrijd en is een vriend van mij (Teun Nagel) bij de vrouwenkoers actief.” Het wordt volgens Louwers uitdagender om een wielerevenement te organiseren. “Er wordt steeds meer verwacht op het gebied van veiligheid. Gelukkig krijgen we weer ondersteuning van de politie, die ontbrak in 2025 vanwege de NAVO-top. Maar we hebben het niet alleen over wegafzettingen, maar ook over wegmeubilair. In totaal staan er op tweehonderd plekken vrijwilligers met een hesje en een vlag.”

Op zaterdag is het de beurt aan de 29ste Simac Omloop der Kempen Ladies, op zondag fietsen de mannen de 77ste editie. De wedstrijd start en eindigt in Veldhoven en gaat door de omgeving, waarbij de renners onder andere verschillende kasseienstroken tegenkomen. “Een route maken was ook een uitdaging, want er zijn in de omgeving allerlei wegwerkzaamheden. Gelukkig hebben we binnen ons team zoveel ervaring dat we weer heel tevreden mogen zijn met de route.”

Zowel bij de mannen als de vrouwen staan er diverse professionele teams aan de start. Bij de vrouwen komt onder andere de nationale top in actie, want bondscoach Laurens ten Dam wil zijn rensters in de Brabantse klassieker aan het werk zien. “Bij beide wedstrijden zijn UCI-punten te verdienen, dat zorgt ervoor dat je aantrekkelijk bent voor internationale en Nederlandse ploegen”, zegt Louwers. “Maar ook het uitdagende parcours zorgt ervoor dat teams hier graag naartoe komen.” Het gaat niet alleen om topsport, want zondag kunnen recreanten zelf op de fiets stappen tijdens ‘De Kempen fietst voor ALS’, met routes over delen van het parcours van de profs. Daarnaast is er de Family Ride voor gezinnen en recreatieve fietsers. Bij de plek van de start en finish in Veldhoven is er onder andere een BMX-pumptrack. Louwers kijkt uit naar het ASML Wielerweekend Omloop der Kempen. “Het is voor ons als vrijwillige organisatie een hele klus om alles te organiseren, maar we doen het allemaal met zoveel liefde. Als je zoiets moois voor de sporters en toeschouwers kunt neerzetten en als het veilig verloopt, dan zijn wij tevreden.”