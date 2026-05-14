Vrouw raakt ernstig gewond bij ongeluk met motor in Veldhoven

Een vrouw is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Onze Lieve Vrouwendijk in Veldhoven. Zij zat als bijrijder op de motor en kwam ten val toen het voertuig door onbekende oorzaak van de weg af raakte.

Voor het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen, deze is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de bestuurder zou de motor plotseling zijn weggegleden. Hij raakte niet gewond bij het ongeluk. Een rijbaan van de weg werd tijdelijk afgesloten.