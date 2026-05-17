Publiek en wielrenners genieten van oudste wielerklassieker van Nederland

Het is de oudste wielerklassieker van Nederland en daar is de organisatie van de Omloop der Kempen trots op. Als het aan de wielerfans ligt, komen er na de 77ste editie van deze zondag nog vele jaren bij. "Dit is een mooie koers en een kans om de toppers van de toekomst in actie te zien", zegt Erik Keeris uit Veldhoven.

Keeris fietste vroeger zelf zo'n tien keer de Omloop der Kempen. Dit jaar koos hij er als toeschouwer voor om een stukje met de mannen mee te fietsen. "Op een gegeven moment had de kopgroep een minuut of 3/4 voorsprong op het peloton, toen ben ik er tussen gaan fietsen. Had ik toch het gevoel dat ik even mee had gedaan", zegt de Veldhovenaar die regelmatig met een toeter en koeienbel de wielrenners aanmoedigde.

Hij vindt de wedstrijd onder andere leuk om grote talenten in actie te zien. "Er zijn ieder jaar wielrenners die uiteindelijk doorbreken als prof. Vroeger weet ik nog dat Joop Zoetemelk meedeed. Je ziet nu bij de vrouwen ook grote namen, zoals Lorena Wiebes die zaterdag won."

Bij de mannen won zondag de Deen Gustav Frederik Dahl. Dat zag ook Olen Olsthoorn die eerder op de dag in de jeugdcategorie tot vijftien jaar de tweede prijs pakte. "Hier hoop ik in de toekomst ook mee te rijden. Een hele mooie wedstrijd waarin hard wordt gereden", zegt het talent uit het Westland. "Het is interessant om te zien welke tactiek ploegen kiezen, ik kan ervan leren. Mijn doel is om later prof te worden."

Als het aan de organisatie ligt, blijft de Omloop der Kempen een vaste naam op de wielerkalender. Koersdirecteur Cédric Louwers: "Bij beide wedstrijden zijn UCI-punten te verdienen, dat zorgt ervoor dat je aantrekkelijk bent voor internationale en Nederlandse ploegen", zei hij eerder tegenover Omroep Brabant. "Maar ook het uitdagende parcours zorgt ervoor dat teams hier graag naartoe komen.”